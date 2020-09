Entrenadora de halterofilia y deportista vivieron en el Inpode, asegura Alan Frías

Las irregularidades en el Instituto Poblano del Deporte (Inpode) no cesan, ahora el multicampeón nacional y preseleccionado para Tokio 2020, Alan Frías, acusó que una entrenadora y su novio vivían en las instalaciones del Inpode, ubicado en la colonia Maravillas, bajo la complacencia de la directora Yadira Lira Navarro.

En entrevista con CAMBIO, José Alan Frías Moreno, multicampeón en atletismo con silla de ruedas, reveló que la entrenadora de halterofilia, Jusset Ferrer, y Alberto Cruz, deportista de halterofilia, siguen entrenando en el Centro de Alto Rendimiento “cuando quieren”. Es más, que su pequeño bebé también se encuentra en las instalaciones.

“Ellos entrenan con normalidad en el Centro de Alto Rendimiento del Instituto, inclusive vivían ahí, pero ya no por lo mismo. De hecho, por eso empezaron a andar, porque vivían ahí y con la convivencia diario me imagino que se fueron dando las cosas, después salió embarazada y ya no podía cuidar al niño ahí y mejor se fueron, pero siguen teniendo acceso y entrenan cuando se les antoja”, añadió.

En este sentido, Frías indicó que tanto la entrenadora como el atleta son parte de los deportistas a los que se les sigue permitiendo entrenar con normalidad en las instalaciones del deporte, a diferencia de los atletas con discapacidad, quienes fueron vetados desde el inicio de la pandemia.

Inclusive admitió que la pareja vivió por mucho tiempo en las instalaciones del Instituto y que de ahí nació la relación personal entre entrenadora y entrenado.

“La entrenadora de halterofilia es de Veracruz, vino para hacerse cargo de los deportistas de pesas, pero se metió con un atleta y ya tuvieron un bebé; el bebé lo llevan al centro de halterofilia y lo ponen a hacer ejercicio supuestamente. Yo creo que sí saben todo, pero nada más se hacen de la vista gorda; la verdad no entiendo de qué se trata, por qué hay discriminación a nosotros, porque eso ya raya con la discriminación, ya no es por la situación sanitaria o por resultados, ya es un tema personal y no sabemos por qué nos ponen obstáculos hasta por debajo de las piedras”, comentó.

Discriminación y contradicciones al por mayor

El preseleccionado para los juegos de Tokio 2020 denunció que la directora de Desarrollo del Deporte del Inpode, Cristina Madrid, utilizó argumentos como calificar a los atletas con discapacidad como un sector vulnerable y utilizó de ejemplo el sismo de magnitud 7.5 que se presentó en la capital poblana el pasado 23 de junio, argumentando que los atletas que no tienen discapacidad –que aceptó estaban dentro entrenando– podían bajar las escaleras y haberlos tenido a ellos en ese momento hubiera sido un problema.

“Cuando la fuimos a ver Yeni, Gerardo y yo, utilizó como pretexto que somos un sector muy vulnerable y que no podríamos bajar las escaleras en caso de un sismo como el que se vivió en junio y que los atletas que nos dijo que estaban entrenando ahí sí podían salir por su propio pie. Ese es el problema, los tres nos podemos salir solos, yo subo y bajo por las escaleras, siempre que se descomponía el elevador yo subía y bajaba por las escaleras, no nos conocen, ni saben de nuestras capacidades, nosotros tenemos más capacidades que los que están dejando entrenar, esto es discriminación totalmente”, manifestó.

El atleta recalcó que el argumento principal de Madrid fue que al Instituto “sólo entran por resultados”, lo que calificó de un acto contradictorio y discriminatorio, pues tanto él como Yeni Mendieta son parte del preselectivo mexicano que está considerado para representar a México en los Juegos Olímpicos de 2021, y sus otros dos compañeros, Mario Farfán y Gerardo Ortiz, tuvieron becas y/o tienen mejores resultados que otros atletas sin discapacidad que sí entrenan.

Por último, Frías puntualizó que Madrid y en general la administración del Inpode caen en muchas contradicciones, pues primero mencionan que sí tienen a atletas entrenando, a través de guardias, pese a la pandemia y luego se retractan.

Además, señaló que otro argumento para “explicar” el veto fue la documentación que debió presentar la presidenta de la asociación poblana de rehabilitados y deportistas sobre silla de ruedas, Micaela Eugenio Márquez, cuando la propia presidenta tiene los acuses de haber entregado la documentación en forma.

“El proceso de entrega de los documentos ya lo hemos hecho nosotros como atletas y la presidenta como titular más de cuatro veces entrega de papeles, currículum, todo, y los vuelven a pedir. Dicen que la presidenta no ha entregado nada y ella tiene los acuses de entrega, así que tampoco pueden decir que no se ha entregado nada, de hecho, Cristina acepta que hemos entregado papeles por nuestra cuenta”, puntualizó.

Frías Moreno presume entre su amplio palmarés el campeonato estatal, campeonato y subcampeonato nacional y el tercer lugar en un torneo de Arizona, títulos que consiguió de 2014 a la fecha, además de ser parte del preselectivo para Río 2016 y Tokio 2020.