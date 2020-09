Chicharito es una basura: aficionados de LA Galaxy

Es el jugador con mayor sueldo y uno de los mejor pagados en la MLS, “Chicharito” Hernández sigue acumulando decepciones en el LA Galaxy, pues en 9 jornadas disputadas no ha podido marcar ni un solo gol, y justo para eso lo llevaron.

El LA Galaxy sufrió una nueva derrota en la MLS, esta vez ante Salt Lake. Enseguida los aficionados encontraron a un culpable; el “Chicharito” Hernández, quien continúa con la pólvora mojada en la temporada regular.

Además, los fans angelinos tienen muy fresco el recuerdo de Zlatan Ibrahimovic, astro sueco que se cansó de marcar goles y a quien el ex Chivas debía sustituir. Pero como vemos, su rendimiento hasta ahora ha quedado muy debajo de las expectativas.

Incluso en Twitter varios aficionados llamaron a Chicharito “basura”. Mientras que otros pidieron que lo pusieran a “limpiar los baños” para que desquitara su cuantioso sueldo.

Hasta ahora, el canterano de las Chivas únicamente ha marcado un gol con el LA Galaxy.

Back at it again on Sunday pic.twitter.com/saRyGXSG6j