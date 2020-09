Encaré con miedo y sin personalidad los partidos con el Galaxy: Chicharito

“Chicharito” Hernández aceptó que jugó los 90 minutos con miedo y sin personalidad el partido contra el Seattle Sounders más allá de que en el segundo tiempo existió una leve mejoría.

“En la primera mitad dejamos ir el juego por completo, no mostramos esa personalidad, parece que jugamos con mucho miedo, no intentamos. Ellos anotaron dos goles muy rápido y no reaccionamos. Todos estamos muy decepcionados, jugamos bastante mal en la primera parte, mejoramos en la segunda, pero ya era muy tarde”

"Chicharito" Hernández

“(Estoy) muy decepcionado porque el equipo mostró hace tres semanas por 5-6 juegos al hilo mucha personalidad, mucha valentía y un deseo de mejorar cada día, así es cuando llegan los resultados”

"Chicharito" Hernández

Galaxy ha criticado duramente el accionar del “Chicharito” Hernández, incluso algunos lo llamaron “basura” debido a que sigue sin anotar en la temporada regular de la MLS.

Fuente: SDP