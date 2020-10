Jozy Altidore revela que sufrió amenazas de muerte y mensajes racistas por fanáticos del América

Jozy Altidore, delantero estadounidense, reveló que fue víctima de racismo por parte de los aficionados del América cuando visitó México en 2018 durante el encuentro que sostuvo con Toronto, en duelo correspondiente a la Concacaf Liga de Campeones.

El fornido delantero mencionó que durante su estadía en suelo azteca recibió diversos mensajes, pero puso énfasis en algunos en los que le amenazaban con fotografías que incluían una pistola.

"Me llamaban 'negro de mi...' y es algo a lo que estás acostumbrado, porque he jugado en varias partes de la Concacaf, pero realmente me preocupó las imágenes de un hombre con un arma de fuego y los mensajes que podría dispararse", dijo a Bleacher Report.

Sobre la victoria que obtuvo el equipo canadiense sobre el conjunto de la Liga MX, Jozy Altidore expresó que "nos dijeron todo tipo de cosas, 'Tú apestas' y ya sabes, ese tipo de situación. Algo a lo que ya estamos acostumbrados".

El delantero norteamericano se convirtió en uno de los mejores elementos de dicha serie, pues logró un gol en el primer compromiso que terminó 3-1 a favor del club de la MLS, mientras que en la vuelta empataron 1-1 en la cancha del Estadio Azteca.

"Si tuviera que adivinar cuántas veces he sido parte de algún tipo de abuso racial, ni siquiera podría adivinarlo, para ser honesto. Fácilmente han sido 100, 200, 300... es algo muy normal en muchas partes del mundo", lamentó.

Con infromación de: ESPN