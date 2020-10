Entre amigos: El Capi es bienvenido en el Club Puebla, dice El Búfalo

El ahora director deportivo se expresó feliz por la obtención del título de director técnico que logró su amigo y ex compañero del equipo “campeonísimo” de la Franja, Roberto Ruiz Esparza

El director de Desarrollo Deportivo de la Franja, Carlos ‘Búfalo’ Poblete, le abrió las puertas a su amigo y ex compañero, Roberto ‘El Capi’ Ruiz Esparza para dirigir al conjunto camotero en un futuro, pues lo ve como un gran proyecto ahora que el multicampeón enfranjado es director técnico ante la Federación Mexicana de Fútbol.

El máximo goleador en la historia del Club Puebla, Carlos Poblete, hoy dirigente deportivo del club, se expresó feliz por la obtención del título de director técnico que logró su amigo y ex compañero del equipo “campeonísimo” de la Franja, Roberto Ruiz Esparza. En este sentido, el director deportivo le dio acceso al ahora entrenador para dirigir en un futuro al equipo camotero, pues la idea de la directiva blanquiazul es tener gente que se identifique con el club entre sus filas, ya sea a nivel jugador, entrenador o directivo.

A su vez, mencionó que como parte de esta filosofía que adoptó el club con la llegada de la directiva encabezada por Manuel Jiménez, ya cuentan con ex jugadores del club que trabajan en las fuerzas básicas, siendo Luis Miguel Noriega y Juan Carlos Cacho quienes ocupan el puesto de auxiliares en el equipo sub 20 de la Franja

“Me da gusto que Roberto haya conseguido su título de director técnico profesional, indudablemente que es nuestra idea tener gente identificada con el club, somos una directiva abierta, estamos empezando con el ingreso de ex jugadores que trabajan en las fuerzas básicas con Luis Miguel Noriega, Juan Carlos Cacho, me gustaría como un proyecto a futuro”, comentó.

Por otra parte, Poblete advirtió que si el equipo pretende calificar a la fase de repechaje del Guard1anes 2020 es “fundamental” vencer a Santos el próximo viernes en el Cuauhtémoc, pues es un rival directo y de vencerlo sacarían ventaja numérica sobre ellos. Además, manifestó que de los 15 puntos que restan por disputar, el equipo piensa en al menos conseguir la mitad de esas unidades para asegurar su boleto a las fases finales del campeonato, aunque reconoció que no será sencillo pues enfrente tendrán a rivales poderosos como Santos, Rayados, León, Atlas y San Luis.

“La perfección no existe, lo ideal es ser equilibrados en ofensiva y defensiva, sabemos que son partidos muy complicados los que nos vienen; de los 15 puntos que quedan, necesitamos al menos la mitad para pensar en calificar al repechaje. Sabemos que cada partido es trascendental, pero éste tiene una importancia mayor, ya que quedan cinco juegos con una fecha FIFA intermedia, entonces para nosotros irnos a este descanso obligado con tres puntos más y en zona de calificación es sumamente importante”, declaró.

No está en sus manos abrir la señal

A pregunta expresa sobre el compromiso de “acercar” al aficionado con la escuadra poblana, el directivo reconoció que han quedado a deber pues pese a la iniciativa de pasar los juegos en el autocinema Muvi, no se concretó por problemas del establecimiento.

En este sentido, Poblete refirió que no estuvo en las manos del club manejar esta situación, así como tampoco estuvo en su poder gestionar la posibilidad de abrir la señal en Puebla para ver los juegos en el Cuauhtémoc, pues Sky –quien es el poseedor de los derechos de transmisión del club– no llegó a un arreglo con Tv Azteca o no han llegado a falta de tres juegos por disputar como local. Ante esto el director confesó que espera que lleguen a un acuerdo para acercar a los fanáticos en tiempos de pandemia.

“Es un tema televisivo, los que tienen los derechos de transmisión, hay que negociar, no es cosa que dependa del Club Puebla, Sky es quien tiene que negociar abrir la señal local con Azteca. Por asuntos de permiso del local, no cuestión nuestra, no se pudo concretar, hay que buscar posibilidades, ojalá se pueda abrir la señal, más en estos tiempos de pandemia”, finalizó.

Los poblanos recibirán al conjunto de Santos Laguna el próximo 2 de octubre en el Coloso de las Maravillas en punto de las 19:30 horas, en lo que será un duelo de “matar o morir”, pues ambos equipos buscan un lugar en zona de Liguilla.