Mayweather cobraría más de 6 mil millones de pesos por pelar contra McGregor

En entrevista con Shannon Sharpe, el 'Money' Mayweather fue cuestionado sobre la cantidad de dinero que cobraría si peleara ante las estrellas de la UFC, Conor McGregor o Khabib Nurmagomedov.

Mayweather señaló que mínimo cobraría más de 6 mil 500 millones de pesos (300 millones de dólares) por cada una de las peleas, pues su salud es la que se encuentra en juego.

"Si pudiera elegir, fácil $300 millones, salir y competir contra un tipo como McGregor, o un tipo que es realmente inexperto, no sería nada costoso. Absolutamente lucharía contra Khabib Nurmagomedov también. Son peleas de 300 millones de dólares"

Conor Mayweather

