Club Puebla a un paso de quedarse sin Liguilla tras perder ante Santos

La Franja se quedó a un paso de salir de la zona de repechaje a Liguilla del Guard1anes 2020, luego de caer por dos goles a cero ante Santos Laguna. Los poblanos complicaron su calificación a la fase final del torneo, pues a falta de cuatro juegos, se ubican en la 11va posición con un complicado calendario y siendo perseguido por cuatro equipos.

Además, la derrota confirmó la hegemonía de los laguneros sobre los camoteros, pues ya son 15 juegos consecutivos y siete años y contando en los que los poblanos no han vencido a los de Torreón en el torneo liguero.

Las acciones del primer tiempo estuvieron dominadas por el conjunto local, que a través de combinaciones entre Amaury Escoto y principalmente Osvaldo Martínez produjeron peligro en la zaga santista. Al 20, Martínez se plantó en el área chica y tras recibir un pase de Omar Fernández disparó con potencia pero en el último segundo Matheus Doria barrió y evitó la caída de su arco; no obstante, la Franja continuó con su dominio y al 23 llegó la primera polémica del juego, pues en un tiro de esquina a favor Escoto recibió un evidente jalón de playera, mientras que al mismo tiempo Arreola recibió un codazo de Doria, sin embargo, el árbitro Óscar Macías se hizo “de la vista gorda” y no señaló ninguna falta y el VAR tampoco intervino.

Santos respondió y comenzó a llegar tímidamente al área rival, siendo al 31 cuando encontró un penal a favor que aquí marcó sin titubear Macías, por una supuesta falta de Néstor Vidrio sobre Gorriarán, misma que molestó al equipo camotero pues Vidrio si bien le dio un pisotón, nunca lo vio y el poblano solamente buscó el balón en el aire; a todo esto, Furch cobró y puso en ventaja a los de Torreón, quienes al 43 duplicaron su ventaja gracias a David Andrade, quien avanzó metro y realizó un disparo sin mayor potencia y al centro; empero, Vikonis atajó mal y colaboró para que el balón se colara al fondo de las redes.

Con el golpe anímico encima, los pupilos de Juan Reynoso salieron al segundo tiempo a tratar de emparejar el juego. Con el ingreso de Ormeño, González, Cuesta, Álvarez y Araujo intentaron reaccionar y crear peligro; no obstante, el conjunto de Almada se plantó fuerte atrás y resguardó su arco. Ya en los últimos minutos, Ormeño, Vidrio y Arreola intentaron remates de tijera, de cabeza y hasta de media distancia, pero se toparon con la muralla albiverde llamada Carlos Acevedo, quien con sendos lances evitó el descuento en el marcador y cerró el triunfo santista, que los pone por encima de la Franja en zona de repechaje y deja a los poblanos al límite de dicha zona, sólo por encima de Juárez por la diferencia de goles.

Quinto penal en contra ¿Persecución arbitral?

Con el polémico penal marcado de nueva cuenta en contra de los de la Angelópolis, Puebla sumó su quinta pena máxima señalada en su desagravio, con lo que además se consolidó como el segundo equipo al que más ha “golpeado” el arbitraje en este sentido, sólo por debajo de Mazatlán, escuadra a la que a la fecha le han marcado un total de siete penales. En los juegos que enfrentó la Franja ante Tigres, América, Pachuca, Pumas y ahora Santos, en ninguno de los casos la marcación fue sobre una falta flagrante, por lo que a excepción del partido en contra de los laguneros, Juan Reynoso habló y se quejó ampliamente de marcaciones en contra y de no utilizar al VAR cuando se trata de una falta a favor de Puebla y sí cuando es en contra.

Sus constantes declaraciones le costaron al técnico peruano una multa económica impuesta por parte de la Comisión Disciplinaria, es por ello que posterior a la derrota ante Santos, el estratega optó por no atender a los medios de comunicación en su rueda de prensa y en su lugar mandó a su auxiliar, Joaquín Velásquez, quien esclareció que Néstor Vidrio jamás tuvo la intención de pisar a Gorriarán, pues en las repeticiones se observa que Vidrio nunca ve al jugador, solamente fija su mirada en el balón, pero a su vez declaró que pese al resultado negativo no les queda más que no bajar los brazos y pelear hasta el final por lograr esa anhelada clasificación a repechaje.

“No me gustaría hablar del arbitraje, de hecho Juan no está acá por lo mismo, lo que puedo decir es que está compleja la situación. En el penal que nos marca, Néstor nunca ve al rival, es difícil poner el pie en el aire, lo termina pisando pero es algo normal, nunca baja la mirada, el contacto existe y el árbitro lo marcó, ha sucedido en algunos otros partidos. No queda más que seguir trabajando, esto todavía no se acaba”, concluyó.

Los dirigidos por Reynoso pese al descalabro se quedaron en la 11va posición –lugar que da acceso al repechaje–; sin embargo, deberán aprovechar la fecha FIFA para prepararse a tope, pues tendrán un cierre de torneo ante equipos poderosos como Rayados y León, entre otros.