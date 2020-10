En medio de la pandemia y sin nadie para celebrar, el Estadio Cuauhtémoc cumple 52 años

En medio de la pandemia por Coronavirus y sin títulos que poder celebrar del Club Puebla en los últimos años, el Estadio Cuauhtémoc cumple este martes 6 de octubre 52 años de existencia.

A lo largo el inmueble ha sido sede de diversos eventos de carácter nacional e internacional, incluidas dos Copas del Mundo en 1970 y 1986.

La obra diseñada por el talento del arquitecto, Pedro Ramírez Vázquez, que previo a los Juegos Olímpicos de México en 1968, abrió sus puertas de manera oficial un 6 de octubre, con el duelo entre las Selecciones Nacionales de México y Checoslovaquia, así como con el enfrentamiento entre el Puebla de Segunda División en contra de las Águilas del América.

Fueron 500 días los que el coso requirió para su edificación, que de inicio, no contó con las estructuras de rampas, ya que dichas adhesiones fueron hechas previo al Mundial de México 1986, así como en el año 2014, fecha de la última gran remodelación al coloso de la Colonia Maravillas

Tan sólo unos días después de su inauguración, el Cuauhtémoc, que debe su nombre a la cervecería que invirtió en el proyecto, fue sub sede de los Juegos Olímpicos de México 1968, para dos años más tarde, repetir como anfitrión de la Copa Mundial de 1970, año en que La Franja obtuvo también su ascenso a Primera División. Previo a su segundo Mundial, el escenario recibió el Campeonato Mundial Juvenil Sub 20 en 1983, donde fue sub sede al albergar a las Selecciones de Polonia, Costa de Marfil, Checoslovaquia y Estados Unidos, lo que marcó el fin de una era, ya que el coloso cambió radicalmente su vista con la remodelación que incluyó la construcción de las rampas poniente y oriente para cumplir con los protocolos del 86.

Con dicho incremento, la capacidad del estadio se extendió a 42 mil 648 aficionados, que desde esa fecha, han sido testigos de la llegada de otros equipos además del Puebla, ya que el recinto ha sido casa también de los extintos equipos de Ángeles de Puebla, Lobos BUAP y el San Sebastián de la Universidad Cuauhtémoc, destacando que en la actualidad es también guarida del representativo femenil de La Franja.

Además del futbol, el Cuauhtémoc ha sido empleado para llevar a cabo diversos eventos deportivos y de espectáculos, como la pelea de Julio César Chávez frente a Andy Holligan en 1993, o bien, el concierto de una de las máximas figuras de la música mexicana, el cantante Luis Miguel, en 1994.

En 2008, el estadio regresó al plano internacional con el Pre Mundial Femenil Sub 20, evento que repitió pero en su versión varonil en el 2013, previo a la segunda gran remodelación que inició en 2014 y culminó en 2016 con la reinauguración, donde el Puebla enfrentó al Racing de Argentina.

Con información de Milenio