Virgil van Dijk es un “imbécil” por no conocer a Raúl Jiménez: Carlos Albert (VIDEO)

Virgil van Dijk, considerado uno de los mejores defensas del mundo y buque insignia de la Selección de Holanda, dejó en claro su desconocimiento del futbol mexicano en la conferencia de prensa previo al partido amistoso ante México.

El defensa holandés aseguró que sólo conoce a Hirving Lozano y al “Chicharito” Hernández, jugador que por cierto no fue convocado por la Selección Mexicana. Dichas palabras emitidas por Virgil van Dijk provocaron el enojo del experimentado comentarista Carlos Albert, quien sin recato alguno lo llamó “imbécil” durante el programa Reacción en Cadena.

Para Carlos Albert significa una falta de respeto que el zaguero del Liverpool no haya mencionado ni por asomo a Raúl Jiménez, delantero mexicano que lleva dos temporadas rompiéndola con los Wolves, al grado de que en el último ciclo marcó 27 goles y dio 10 asistencias.

“Este imbécil merece todos los calificativos. No puedes decir eso de esa manera. Es una ofensa… No puede ignorar a Raúl Jiménez, es un imbécil. Qué culpa tiene de que no lo conozcan a pesar de todo lo que ha hecho. Una cosa es que no conozcas a todos, pero no saber quién es Jiménez es de mala leche”

Carlos Albert

Fuente: SDP