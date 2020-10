¿Se acuerdan de Jérémy Ménez? dice que su estancia en el América se la pasó dormido

El propio futbolista francés habló sobre su breve y estéril paso por el futbol mexicano con las Águilas y reconoció que se la pasó "dormido" en su estancia en nuestro país.

Confesó que jamás pudo adaptarse a vivir en México y que lo único que tenía en mente era regresar a su hogar para estar con su familia.

"Dormí durante tres años, luego Reggina me despertó. Redescubrí las ganas de sudar y trabajar duro. No logré adaptarme, no estaba ahí en mi cabeza, quería volver con mi familia", dijo Ménez en entrevista para 'La Gazzetta dello Sport'.

Ménez señaló que fue hasta su regreso al futbol italiano cuando se reencontró con su pasión por el futbol: "Luego fui al Paris FC, pero sentí que quería competir en un campeonato más competitivo", finalizó.



Fuente: Récord