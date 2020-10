Difícil que llegue a dirigir al Puebla, la directiva es muy rara: El Capi Ruiz

El ex capitán y campeonísimo del Club Puebla, Roberto Ruiz Esparza, reconoció que será muy difícil que le llegue una oportunidad para dirigir a la Franja, pues reveló que la directiva se maneja de una manera “muy rara” en la que alejan del club a los futbolistas, técnicos y personas que hicieron parte de la historia del equipo.

En entrevista con Imagen Puebla, el ex jugador y referente de aquel equipo campeonísimo que ganó todo en la temporada 89-90, Roberto ‘Capi’ Ruiz Esparza, aseguró que será más sencillo llegar a ser técnico de otro equipo de primera división que de la Franja, pues la directiva encabezada por Manuel Jiménez se encargó de alejar a las personas que hicieron historia con el club.

“Se ve complicado, es más fácil que me venga una oportunidad de fuera, como me llegó en 2018, a que me llegue una oportunidad del Puebla, porque se maneja de una manera muy rara. A quienes hicieron mucho por el equipo e hicieron parte de la historia, parte de la vida del equipo, los mantienen alejados del club”, comentó.

En este sentido, el ‘Capi’ reveló que ya tuvo una oferta para dirigir a una escuadra de Liga MX en 2018, misma que no pudo tomar por haberse comprometido con el Partido Acción Nacional al registrarse como precandidato a la diputación federal del Distrito 11 con cabecera en el municipio de Puebla.

“Yo no estoy promoviéndome ni buscando ir a algún equipo, en 2018 tuve la oportunidad de dirigir a un equipo de primera división, me lo ofrecieron pero yo ya estaba comprometido, yo ya era precandidato”, declaró.

Cabe recordar que Roberto Ruiz Esparza comenzó su vida política en 2003 con el Partido Acción Nacional (PAN) cuando fue diputado federal por el VI Distrito Electoral Federal de Puebla hasta 2006.

Además, en 2018 dejó al partido Pacto Social de Integración (PSI) –de donde ya era precandidato– para unirse de nueva cuenta al PAN en la contienda por la diputación federal del distrito 11, mismo que a la postre se quedó Saúl Huerta Corona, candidato de Morena.

No se promueve como sustituto de Reynoso

Además, comentó que ya cuenta con su título como entrenador profesional desde el 2015, por lo que no se anda “promoviendo” para sustituir a Juan Reynoso al término del Guard1anes 2020 o para tomar las riendas de ningún otro equipo. Sobre las recientes fotos que emitió en sus redes sociales, Esparza detalló que las compartió porque le aparecieron como un recuerdo.

“Mucha gente cree que no tengo el título de entrenador, ahora que estoy publicando fotos de algunos partidos decidí aprovechar y publicar el título de entrenador el día del examen porque me apareció en Facebook un recuerdo de hace cinco años cuando me titulé, pero no lleva ninguna otra intención”, añadió.

De acuerdo con diferentes versiones periodísticas, la directiva de la Angelópolis ya comenzó la búsqueda de un nuevo estratega en caso de que Reynoso no logre llevar al equipo por lo menos a la fase de repechaje del Guard1anes 2020.

En este sentido, Ruiz Esparza se estaría “descartando” como una de las opciones pese a que en días pasados su ex compañero y vigente director de Desarrollo Deportivo, Carlos ‘Búfalo’ Poblete mencionó que le gustaría tener al ‘Capi’ como técnico en un “proyecto a futuro”.