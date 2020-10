Si no estás conmigo, no estás con otro: las graves amenazas a jugadora de Tigres

Greta Espinoza, jugadora mexicana del Tigres ha sido víctima de un desagradable episodio de violencia de género al recibir amenazas a través de Twitter en las horas previas al encuentro frente a Necaxa.

Espinoza, que es titular indiscutible con el conjunto felino, voló de vuelta a Monterrey argumentando molestias físicas; sin embargo, varios usuarios dedujeron que fue debido a las amenazas que tuvo a través de redes sociales, donde la cuenta que la acosó dijo tener el domicilio de sus padres.

A través de la red social de Twitter, y atrás de una pantalla, la cuenta llamada @naye_fel, la cual ya fue borrada, amenazó a Greta Espinoza asegurando que le haría daño a sus papás, debido a que conocía su lugar de residencia, compartiendo un pase de abordaje rumbo a Tijuana y saliendo de la Ciudad de México con fecha del 13 de octubre.

"Ya voy para la privada colinas de California a ver a tus papás Greta, espero ahí llegues tú o te voy a dar en donde más te duele… SI NO ESTÁS CONMIGO NO ESTÁS CON OTRO", fue uno de los amenazantes mensajes dirigidos hacia la jugadora, que en cada mensaje era arrobada por el usuario.

Las amenazas fueron constantes hacia la futbolista de 25 años, el martes 13 de octubre, el usuario admitió que primero tenía pensado viajar hacia Monterrey pero después decidió abordar un avión, supuestamente, hacia el domicilio de los padres de Greta Espinoza.

"Le haré algo a tus papás hoy, ya voy para el aeropuerto de Tijuana, pensaba ir a MTY pero nel… voy directo a darte donde te duele con tus papás en la privada donde viven en la colonia Colinas de California. SI NO ME VES AHÍ LES HAGO ALGO ME VALE MADRE", fueron otras de las amenazas redactadas por el usuario.