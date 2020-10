Le pega el bicho a la NFL y cierran instalaciones de Atlanta Falcons

México.- Continúan los contagios de coronavirus en la NFL y esta vez afectó a los Atlanta Falcons, pues cerrarán sus instalaciones debido a que al menos cuatro miembros de la franquicia dieron positivo en sus respectivas pruebas.

De acuerdo con el periodista Adam Schefter, el primer jugador de los Atlanta Falcons en dar positivo a coronavirus fue el novato Marlon Davidson, quien por ello tuvo que ser colocado en la lista de reservas ante un posible contagio.

Ante tal panorama, y teniendo en cuenta que es bastante probable que existan más casos positivos, la franquicia recalada en Georgia decidió cerrar sus instalaciones de forma indefinida. De modo que el equipo trabajó de manera remota este jueves 15 de octubre con miras al compromiso de la Semana 6.

Vale decir que el partido que los Atlanta Falcons disputarán contra Minnesota Vikings el domingo 18 de octubre corre el riesgo de ser reprogramado, pues la NFL ha optado por mover de fecha los juegos que involucran a equipos con jugadores contagiados de coronavirus.

Aunque, tal como establece el protocolo de la National Football League, los jugadores y miembros del staff deberán someterse a otra tanda de pruebas para determinar si vuelven a la actividad o siguen trabajando de forma remota y, con ello, el partido es pospuesto.

Luego de cinco semanas disputadas, son once partidos los que han sido aplazados por los contagios, de modo que el Atlanta Fancons vs Minnesota Vikings sería el duodécimo y el primero que se reprograma en la Semana 6.

Falcons are working virtually today and released this announcement: pic.twitter.com/vHntMUcNQG

