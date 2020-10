Las nuevas medidas en el Cuauhtémoc: afición no podrá besarse ni abrazarse (VIDEO)

Aunque la directiva del Club Puebla no ha dado detalles de los protocolos de sanidad que seguirán debido a la pandemia, todo parece indicar que sólo entrará el 30 por ciento del aforo del Estadio Cuauhtémoc, es decir, 14 mil aficionados

Una vez que el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio el aval para reabrir el Estadio Cuauhtémoc a la afición camotera para dos partidos —León y Atlético de San Luis—, la Secretaría de Economía dio a conocer los lineamientos que debe de seguir la directiva y la afición, entre las que destaca que podrán entrar nada más 15 mil 598 personas y sólo se sentará un máximo de dos personas juntas. A su vez, se indicó que no habrá acceso a porras ni niños menores de 12 años.

Los aficionados tendrán que cumplir un Código de Conducta del Aficionado, el cual consiste en no quitarse el cubrebocas durante todo el partido, por lo que fumar durante el encuentro estará prohibido. Tampoco podrán besar, saludar ni abrazar.

Dentro del protocolo de retorno de los aficionados al Estadio Cuauhtémoc está el Código de Conducta del Aficionado, el cual consiste en 17 normas que debe de seguir el asistente al Estadio Cuauhtémoc para presenciar un partido de futbol, las que más destacan son:



Durante mi estancia me comprometo a no saludar de mano, abrazo, ni de beso, ni tener reuniones sociales con mis conocidos.

Por ahora, y por seguridad, no puedo llevar a mis hijos, familiares o amigos menores de 12 años.

No puedo ingresar al estadio con banderas de ningún tamaño, trapos, mantas, instrumentos musicales, cornetas, papel picado, entre otros.

Por medidas de sanidad no puedo fumar dentro del estadio en ninguna zona. El virus que causa la enfermedad COVID-19 puede estar en la saliva de las personas y al fumar, quitarme el cubrebocas y exhalar.

De preferencia pagaré con tarjeta, para evitar contacto con las personas.



Aforo para 15 mil 598 personas; expulsarán a los gandallas

El acceso al inmueble sólo será para 15 mil 598 aficionados. Cada dos butacas serán ocupadas y cuatro quedarán vacías, permitiendo respetar la distancia recomendada a los costados, al frente y detrás de los aficionados. Esta medida estará señalizada debidamente. También está prohibido cambiar de lugar, por lo que habrá staff que indique las reglas. En caso de que el aficionado haga caso omiso, será expulsado del inmueble.

Cabe destacar que el acceso para los aficionados comenzará tres horas antes de la hora del partido. En este sentido, los accesos serán vigilados y específicos.

En los puntos de acceso habrá personal de seguridad que brindará gel antibacterial y tomará la temperatura, misma que en caso a que sea mayor a 37 grados causará que el aficionado no pueda ingresar al recinto.

Boletaje en línea; no habrá porra

Tal y como adelantó CAMBIO, el boletaje para ingresar al estadio será en línea a través del sitio web de la boletera encargada. Ante esto, no habrá taquillas abiertas ni otros puntos de venta con el fin de evitar contagios. Sin embargo, sí operarán para los dueños de palcos o plateas, pero sólo se habilitarán ocho de las 17 ventanillas

Sobre los grupos de animación, se indicó que no habrá venta de boletos colectivos, por lo que sólo podrán adquirir boletos bajo el esquema de aficionado. A su vez, el protocolo emitido indica que no se podrán pasar banderas, instrumentos musicales, cornetas, etc.

Los alimentos serán sellados

Hay que puntualizar que la venta de alimentos deberá ser en paquetes sellados y previamente autorizados por la dirección operativa del Club Puebla.

A su vez, los vendedores deberán entregar una responsiva médica que avale que el personal a su cargo está en condiciones óptimas de salud y en todo momento deberán usar cubrebocas, guantes y careta.

Barbosa da su aval

El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dio el visto bueno para el regreso de los aficionados al Estadio Cuauhtémoc, por lo que la Franja podrá contar con el apoyo de 14 mil aficionados a partir del 23 de octubre para los juegos ante León y Atlético de San Luis.

En rueda de prensa, Barbosa Huerta autorizó el retorno del público al dos veces mundialista, puesto que espera que para el 23 de octubre –fecha del juego ante León– la entidad esté en condiciones reales de semáforo naranja, lo que motivó la vuelta del público al estadio contando con el protocolo de sanidad.

“Yo espero que para ese día 23 ya vamos a estar en naranja y todo será estable aquí en Puebla capital, llamo a que se cumplan con todos los protocolos, que la empresa nos ayude (...). Si son dos partidos para el cierre de temporada, vámonos con las matracas, con la Franja. Vamos a darle ese regalo a los poblanos por lo bien que se han portado”, dijo.

La secretaria de Economía, Olivia Salomón, detalló que la venta de boletos será en línea, habrá Sana Distancia en el estadio, un aforo moderado y sanitización en todos los rincones. Además, sólo dos personas podrán sentarse juntas.

No tengan miedo de regresar al estadio: Búfalo

El director de Desarrollo Deportivo, Carlos ‘Búfalo’ Poblete, agradeció el anunció del gobernador Barbosa y al mismo tiempo se mostró contento por el regreso del público. El dirigente señaló que es importante que la gente recupere parte de su vida cotidiana después de meses de encierro por la pandemia. Ante esto, jugadores, cuerpo técnico y directiva estarán más motivados para conseguir el objetivo de clasificación a repechaje.

“Nos da gusto por la gente, que ya debe estar ansiosa no sólo por volver al estadio sino por retomar un poco de su vida cotidiana después de tantos meses, pero lo primero que nos interesa es cumplir con los protocolos de seguridad para que no tengan miedo de ir al estadio”, comentó.

“La capacidad sería del 30 por ciento como lo dicta la Secretaría de Salud, nosotros vamos a responder para que el estadio no sea un foco de contagio y si hay condiciones de contagio, sean las mínimas”, añadió.