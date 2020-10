Estoy bien, no tengo síntomas y me siento fuerte: Cristiano Ronaldo

El ariete de la Juventus y de la Selección de Portugal realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales para aclarar algunos temas que han surgido después de que el pasado martes arrojara un resultado positivo a la prueba de Covid-19.

"Quiero dejarles el mensaje de que todo está bien. Estoy bien, no tengo síntomas y me siento fuerte. He dormido bien, me he alimentado bien y he tomado el sol. En Portugal estaba top, hacía 23 grados, aquí son 15 más o menos. Espero volver a entrenar, jugar y disfrutar de la vida lo antes posible", dijo Cristiano a sus millones de seguidores.

El portugués dejó claro que él se encuentra haciendo cuarentena, mientras que su familia, su novia Georgina y sus cuatro hijos, se encuentran viviendo en otro piso de la misma casa.

Con información de Récord