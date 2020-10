¡Un lobo nunca aúlla solo! Ex jugador de Lobos jugará al lado de Wayne Rooney en Inglaterra

El ex delantero de Lobos BUAP, Colín Kazim Richards compartirá la cancha con la leyenda del Manchester United, Wayne Rooney, toda vez que Richards fichó con el Derby County del fútbol inglés.

A través de redes sociales, el equipo inglés de la segunda división - Championship-, anunció la llegada del ariete turco-inglés, Colin Kazim Richards, quien se unió a la escuadra de manera gratuita al ser agente libre.

De esta manera el ex licantropo se convertirá en compañero de la leyenda y ex ariete del Manchester United, Wayne Rooney, quien fichó con el Derby County, tras su paso por el DC United de la MLS.

El artillero Richards, de esta forma culmina su aventura por el fútbol mexicano, luego de su paso por Lobos BUAP, Veracruz y Pachuca, siendo este último club mencionado quien le rescindió el contrato a principios del Guard1anes 2020.

Richards de 34 años de edad, suma con este nuevo conjunto, un total de 17 equipos en ocho países distintos.

Derby County have completed the signing of forward, Colin Kazim-Richards ✍️



