Me curé del coronavirus tomando productos Omnilife: Amaury Vergara

Amaury Vergara, presidente de Chivas, reveló el sábado que es una más de las personas que se han recuperado de coronavirus.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención han sido sus declaraciones sobre cómo logro superar la enfermedad, pues asegura que esto se debió al consumo de los productos ofrecidos por su empresa Omnilife, que entre otras cosas vende suplementos alimenticios.

El sábado, en conferencia de prensa, el heredero de Jorge Vergara aseguró que para curarse del Covid-19, que ha enfermado a casi 4 millones de personas en el mundo y ha causado más de un millón de muertes, "no tomó una sola medicina”.

"Ustedes saben que a mí me dio Covid, lo atravesé y afortunadamente me fue muy bien. Estoy muy agradecido porque estaba muy fortalecido, tomé muchísimo producto (Omnilife), no tomé un solo medicamento para superar la enfermedad”

Amaury Vergara, presidente de Chivas

Con base en su experiencia personal, pero sin presentar algún estudio científico que respalde sus afirmaciones, Amaury Vergara invitó a todos los vendedores de Omnilife a promover la venta de sus productos destacando sus beneficios ante el coronavirus.

“Algo que aprendí es que me dio por algo y una de las lecciones es compartirle a la gente que deje de tener miedo, que confíe en su cuerpo, en su sistema inmunológico, por supuesto que tome el producto (Omnilife)"

Amaury Vergara, presidente de Chivas

Fuente: SDP