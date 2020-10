Jugadores de la Liga MX se unen al #JusticiaPorToñoGarcia

Los problemas de salud que experimenta García y no fueron atendidos correctamente por parte de Pumas

Tras revelar la negligencia médica que sufrió el deportista por parte de Pumas, el apoyo a José Antonio García se empieza a sentir en las redes sociales, en donde apareció el hasgtah #JusticiaPorToñoGarcia.

Los mensajes que se publican han sido retuiteados por la AMF Pro y por el propio afectado, quien solo tuvo palabras de agradecimiento por el respaldo que le han brindado Oribe Peralta, Pablo Barrera y Tania Morales, capitana de Chivas que se encuentra lesionada.

García alega que Pumas no lo apoyó García, quien agradeció las palabras de aliento, detalló este lunes que lleva cuatro operaciones en la cadera, las cuales no han sido solventadas por el Universidad, club con el que tenía un contrato vigente cuando lo hizo. Hasta el día de hoy no ha recibido el apoyo.

“Para la cuarta operación se le pidió al club salir a una clínica para rehabilitarme y me fue negado y esa cuarta rehabilitación la hice con pasantes que estaban en el club”, señaló.​

Con información de: Medio Tiempo