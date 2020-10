Fue un error no convocar a Cuauhtémoc Blanco en el Mundial 2006: Por fin lo acepta La Volpe

A casi 15 años de aquella polémica, Ricardo La Volpe reconoció que fue un error haber prescindido de Cuauhtémoc Blanco. Además, aceptó que no debió convocar ni al Kikín Fonseca ni a Omar Bravo.

Según trascendidos, el DT argentino marginó al ídolo americanista por la mala relación que llevaban; sin embargo, en la misma entrevista con TUDN admitió que el susodicho era el futbolista más inteligente que tenía en la baraja.

“Hoy reconozco que ni Kikín Fonseca ni Omar Bravo eran jugadores explosivos ni desequilibrantes, para mí lo era el Guille Franco, pero al Guille no lo tuve, si yo hubiera sabido que no se iba a recuperar, hoy te digo que dejaba al Guille y me llevaba a Cuauhtémoc al Mundial, pero qué iba yo a saber. Eso sí, el más inteligente de todos era Cuau”

Ricardo La Volpe

Fuente: SDP