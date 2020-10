Oficial: No habrá Cristiano vs Messi... El Comandante vuelve a dar positivo

Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo a Covid, por ell no jugará el miércoles 28 en el Juventus-Barça. El Comandante dio postivo por segunda ocasión a Covid-19 en el test PCR que exige la UEFA una semana antes de cada encuentro de acuerdo con los protocolos del máximo organismo futbolístico europeo.

Aunque en el club turinés se había enviado un informe asegurando que se encontraba asintomático y con carga viral muy baja durante su cuarentena en casa, Cristiano no ha podido corroborarlo con un negativo que le abría abierto la puerta a jugar a la espera de otro test definitivo a 48 horas del partido.

De esta forma, el duelo entre Messi y CR7 deberá esperar hasta el martes 8 de diciembre en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League a no ser que la UEFA acceda a una prueba 24 horas antes del partido del próximo miércoles según quiere la Juventus. El club italiano pedirá a la UEFA que se le permita hacer un test justo antes del Juve-Barça alegando que Cristiano no tiene síntomas actualmente y que no es contagioso.

Cristiano se contagió durante la concentración con la selección portuguesa en el último parón liguero (su positivo se anunció el martes 14) y ya no jugó el tercer partido del combinado luso quedando confinado un día en el hotel de su Federación a las afueras de Lisboa.

El miércoles 14 tomó un vuelo hacia Turín en un avión privado medicalizado y desde entonces está en su casa. Al no haber superado las pruebas, seguirá al margen de la plantilla juventina y no podrá jugar tampoco el partido de la Serie A del próximo domingo (20.45 h.) contra el Hellas Verona. Tras recibir al Barça, el siguiente encuentro en la Champions de la Juve será ante el Ferencvaros el 4 de noviembre en Budapest.

Fuente: Mundo deportivo