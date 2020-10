América es el equipo mexicano más popular en Estados Unidos

Además de ser el equipo más ganador y popular de México, el América también puede presumir que es el club con más seguidores en los Estados Unidos.

De acuerdo con un estudio realizado por la agencia GiltedGeSoccer, América es el equipo mexicano más popular de Estados Unidos por encima de otros conjuntos nacionales como Chivas, su máximo rival deportivo, y el Cruz Azul.

En la lista ofrecida por Gilt Edge Soccer, las Águilas ocupan el noveno lugar en cuanto a popularidad; mientras que Chivas aparecen en décimo tercero, Monterrey en décimo quinto y Cruz Azul en el vigésimo.

Recordemos que el América cuenta con 13 títulos de Liga MX, tres de ellos ganados en la última década. Por su lado, el Rebaño Sagrado, segundo en popularidad y logros, tiene 12. Aunque de esos únicamente dos han caído en los 20 años más recientes.

Cabe señalar que el top-5 de dicho ranking es encabezado por el Barcelona. Después de los culés parece el Real Madrid, seguido del Manchester United, Liverpool y Chelsea. En tanta que Arsenal es sexto, Juventus séptimo y Manchester City octavo.

Para realizar el listado, la citada agencia de marketing analizó las cinco principales Ligas de Europa (española, alemana, inglesa, italiana y francesa), así como la MLS y la propia Liga MX. De modo que se tomaron en cuenta 142 equipos que fueron calificados con base en datos de Google Trends, Facebook y encuestas hechas por otras entidades.

Asimismo, esta investigación arrojó que la Liga MX es la tercera preferida por los aficionados de Estados Unidos, sólo por debajo de la Premier League y La Liga. Es decir, la contienda mexicana es más popular que la propia MLS, que se ubicó en el cuarto sitio de las preferencias.

