Selección Mexicana ocupa posición 11 en Ranking de FIFA

La Selección Mexicana apareció en el puesto número 11 del Ranking FIFA correspondiente al mes de octubre gracias a sus 1625 puntos sumados hasta el momento.

Además de ser la mejor colocada de Concacaf, la Selección Mexicana superó a potencias mundiales como Italia y Alemania, las cuales se encuentran los peldaños 12 y 14, respectivamente. En tanto que Estados Unidos, más cercano perseguidor del Tricolor en cuanto a combinados del área, se ubicó en el sitio 22.

Las buenas actuaciones de México en su más reciente gira europea, en la cual venció a Holanda e igualó con Argelia, le permitieron mantenerse a un paso del top-10, mismo que encabeza la Selección de Bélgica.

Luego de los belgas, aparece Francia, actual campeona del mundo, seguida de Brasil, Inglaterra, Portugal, España, que ascendió un peldaño respecto a la medición pasada, Uruguay, Argentina, Croacia y Colombia.

