Ya no hay pretexto para no ganar ante Atlas: Javier Salas

Los jugadores del Club Puebla aseguraron que vencer a Atlas es una obligación puesto que ya no hay margen de error si pretenden aferrarse a la posibilidad de clasificar al repechaje del Guard1anes 2020, por lo que dejarán atrás los pretextos de las decisiones arbitrales o la “mala fortuna” y se enfocarán en salir del Jalisco con las tres unidades, así lo comentó el futbolista enfranjado, Javier Salas.

Con dos partidos por disputar y ubicados fuera de la zona de repechaje, los camoteros requieren de sumar los seis puntos disponibles en los duelos ante Atlas y Atlético de San Luis para esperar que los Bravos de Juárez tropiecen y no consigan todas las unidades y con ello clasificar a la repesca del Guard1anes 2020. Sobre este tema, el centrocampista mexicano de los enfranjados, Javier Salas, destacó que ya no existe margen de error para el equipo, por lo que deberán enfocarse en primera instancia en Atlas para hacer un buen juego, pero sobre todo conseguir el triunfo a toda costa.

“Lo importante es cerrar lo mejor posible el campeonato, sabemos que ya no tenemos margen de error, es un hecho que tenemos que ganar los dos partidos que quedan para ir al repechaje, pero primero estamos pensando en Atlas. Queremos y necesitamos hacer un buen partido en su cancha y sobre todo ganar a como de lugar, no tenemos otra opción”, comentó.

Sin pretextos, La Franja va por Todo ante un Atlas fuerte en casa

Sobre el juego del próximo sábado 31 de octubre en contra de los rojinegros del Atlas, Salas expresó que no será sencillo vencer a los zorros y menos en el Jalisco, pues es en este estadio donde se vuelven más “complicados”. En este sentido el jugador de la Angelópolis manifestó que necesitarán corregir los errores, ser sólidos en defensa para posteriormente buscar atacar y ser contundentes, solo de esta manera podrán llevarse el motín completo a casa y con ello pensar en calificar a la fase de reclasificación del certamen liguero.

Hay que destacar que Javier Salas Salazar tiene pasado rojinegro, pues vistió la camiseta del conjunto tapatío de 2016 a 2017, firmando actuaciones sobresalientes, mismas que lo llevaron a ser contratado por Cruz Azul posteriormente, por lo que conoce la fortaleza de Atlas en su casa, pese a la actualidad que viven.

“Atlas es un rival muy complicado y tenemos que jugar allá con lo que hemos ido trabajando, presión alta y estar bien parados atrás que ahí es donde hemos fallado, vamos a mejorarlo para ser solidos atrás para después ir al ataque, meter los goles y ganar. Atlas se hace fuerte en su casa, pero estamos obligados a ganar para aspirar a ir al repechaje e ilusionar a nuestra gente

El nacido deportivamente hablando en Dorados de Culiacán, reconoció que para esta fase del campeonato y el momento que vive el Club Puebla, no hay lugar para poner pretextos como las posibles fallas arbitrales o no tener la buena “fortuna” de concretar jugadas, por lo que aseguró que no tienen pretextos y solo trabajando en conjunto con directiva y cuerpo técnico podrán sacar adelante los juegos y con ello la mayor cantidad de puntos.

“Lo hemos hablado, a veces no ha sido tan justo los resultados y algunas decisiones, pero tenemos que trabajar el doble, sin pretextos, estamos trabajando de la mano con cuerpo técnico y directiva y solo trabajando juntos podremos salir de esto y sacar las victorias necesarias para estar en la siguiente ronda”, comentó.

Buscan hacer sentir Orgullosos a su afición

Javier Salas recalcó el apoyo de la gente pese a que no se pueden hacer presentes en el estadio Cuauhtémoc y reconoció que no han sabido darle alegrías a su fanaticada; no obstante, puntualizó que están trabajando a marchas forzadas para corregir las falencias y hacer que su público se sienta orgulloso de su escuadra.

Agradecer el apoyo que nos han dado sobre todo en estos tiempos de pandemia, sabemos que no pueden estar en el estadio, pero lo sentimos en cada partido, sabemos que quieren ver a su equipo ganar, lastimosamente no hemos podido en estos últimos juegos, pero estamos trabajando para conseguirlos y que se sientan orgulloso de su equipo

Para concluir hay que recordar que los pupilos de Juan Reynoso se ubican a tan solo un punto de distancia de la última plaza de acceso al repechaje; sin embargo, pelearán junto a otros siete equipos por conseguir los tres boletos restantes para la fase de repesca. En este sentido, Puebla deberá hacer su parte y esperar que otros clubes como: Toluca, Necaxa, Bravos, Mazatlán, Xolos, Atlas y Querétaro pierdan unidades, destacando los tres primeros mencionados, que son los que actualmente ocupan puestos de clasificación.