Zlatan realiza campaña contra el coronavirus (VIDEO)

Fue a través de un video publicado en Instagram donde, fiel a su estilo, Zlatan Ibrahimovic lanzó un mensaje en aras de que sus seguidores utilicen cubrebocas y mantengan la sana distancia con el objetivo de controlar los rebrotes ocurridos en varias zonas de Europa durante las últimas semanas.

“El coronavirus me ha retado y le he ganado... pero tú no eres Zlatan. Ponte la mascarilla y manten siempre la distancia”

Zlatan Ibrahimovic

Esta campaña forma parte de una campaña que la Región de Lombardia ha emprendido para mitigar la transmisión comunitaria de Covid-19 y evitar la saturación hospitalaria, uno de los principales problemas que enfrentó Italia en la primera ola de la pandemia de coronavirus.

“El coronavirus tuvo el coraje de desafiarme. Qué mala idea”

Zlatan Ibrahimovic

Fuente: SDP