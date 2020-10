Canelo es el segundo mejor boxeador del mundo: Floyd Mayweather (VIDEO)

El boxeador mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez, es actualmente uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo, incluso para una leyenda viviente como Floyd Maywetaher Jr., quien consideró que sólo hay un mejor boxeador en la actualidad mejor que el tapatío.

En un ejercicio realizado en un programa de ESPN, el 'Money' se mostró asombrado por los diferentes pesos en los que ha peleado el 'Canelo'; no obstante, señaló que Terence Crawford es el mejor boxeador libra por libra.

“'Canelo' ha hecho algo increíble al subir a peso semicompleto y convertirse en campeón. No pensé que pudiera subir tanto de peso, pero lo hizo (...) en este momento tengo que poner a Terence Crawford como número uno”, dijo Mayweather Jr.

Cabe mencionar que Floyd Mayweather se enfrentó a 'Canelo' Álvarez en 2013, cuando el mexicano apenas ascendía en su carrera, mientras que el estadounidense ya era uno de los mejores del mundo. La pelea la ganó el 'Money' por decisión mayoritaria, un combate que, tiempo después, el mexicano calificó como "aburrida".

.@FloydMayweather recognizes @TerenceCrawford as the top P4P fighter ?



(via @FirstTake) pic.twitter.com/iTJl59AFSs