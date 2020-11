Reynoso aseguró que NO bajarán la guarida, pues los potosinos son rivales peligrosos  

Luego de vencer a Atlas y llegar con opciones de clasificar a repechaje, el técnico camotero Juan Reynoso sentenció que pese a enfrentar al último lugar, vencer a Atlético de San Luis no será sencillo pues los potosinos no tendrán nada que perder por lo que serán más "peligrosos"

En conferencia de prensa el estratega de La Franja, Juan Reynoso, aseguró que el triunfo obtenido ante Atlas compromete aún más al equipo poblano, por lo que tendrán que hacer un juego inteligente para vencer a Atlético de San Luis y esperar clasificar a la fase de repesca.

En este sentido, detalló que la misión no será sencilla pese a que los potosinos llegan tras ser humillados en casa ante Mazatlán tras perder por cinco goles a cero y sin su técnico, Guillermo Vásquez, lo anterior lo destacó puesto que aseguró que San Luis no tendrá nada que perder y no querrán cerrar con otra derrota el torneo.

"El viernes tenemos que ganar sí o sí para meter presión a los demás porque sabemos que nos jugamos el torneo, tenemos que ser inteligentes, guardar el cero y aprovechar las que tengamos al ataque para ganar", comentó.

"San Luis tuvo un mal resultado y muchos dirán que tenemos la obligación de ganar pero fue un partido atípico, así como le generaron San Luis generó, así que más allá de que ya no tienen técnico dudan que quieran despedirse con una derrota, eso lo hace doblemente peligroso pero nos enfocaremos en trabajar bien para ganar", añadió.

Los poblanos llegaron a 17 puntos tras superar a Atlas (0-1); sin embargo, para asegurar su boleto al repechaje, tendrán que vencer a los potosinos y esperar que Bravos no venza a América y/o Toluca no gane ante León en los duelos de la última fecha del Guard1anes 2020.