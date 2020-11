Iglesia “Maradoniana” pide en redes sociales orar por Diego Armando Maradona (FOTOS)

La iglesia "Maradoniana" pide a los millones de hinchas del fútbol mundial orar por Diego Armando Maradona, quién se encuentra a minutos de una delicada operación por motivo de un coágulo en el cerebro.

Su brillante carrera, su magia con el balón y su extravagante vida forman parte de la historia del fútbol y el fervor de sus seguidores es tal que el 30 de octubre de 1998 nació la Iglesia Maradoniana, fundada por los periodistas de Rosario, Hernán Amez y Alejandro Verón.

La iglesia se ha expandido a otros países tales como España, Italia, Alemania, Reino Unido, Escocia, Japón, Afganistán, Perú, Brasil, Chile, México, Uruguay y Estados Unidos, entre muchos otros, donde se congregan en las sedes oficiales. En España, por ejemplo, se cree que existen más de 10.000 fieles. En 2015 la iglesia contaba con 500.000 seguidores de todo el mundo.

La Iglesia Maradoniana celebra el 29 de octubre su Nochebuena y el 30 de Octubre, la Navidad en honor a su Dios: Diego Armando Maradona.

Asimismo, en otros de sus postulados se recoge que los fieles de la Iglesia Maradoniana celebran cada 22 de junio la “Pascua”, todo en honor a la famosa “Mano de Dios” y el gol del siglo de Maradona durante el Mundial de México 1986.

Esta singular fe cuenta con su propia biblia llamada «Yo soy el Diego de la gente» y con un particular Padre Nuestro al que llaman “Diego nuestro”: “Diego nuestro que estas en la tierra, santificada sea tu zurda. Venga a nosotros tu magia, háganse tus goles recordar, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy una alegría en este día, y perdona aquellos periodistas así como nosotros perdonamos a la mafia napolitana. No nos dejes manchar la pelota y líbranos de Havelange”.

Asimismo, como cualquier religión que se precie cuenta con su propia salve, sus 10 mandamientos y el credo:

D10S te salve

“Dios te salve pelota. Llena eres de magia, el Diego es contigo. Bendita tú eres entre todas las demás y bendito es el Diego que no te deja manchar. Santa redonda, madre del gol ruega por nosotros los jugadores ahora y en la hora de nuestro encuentro... Diego”.

Credo

“Creo en Diego. Futbolista todopoderoso, Creador de magia y de pasión. Creo en Pelusa, nuestro D10s, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia de Tota y Don Diego. Nació en Villa Fiorito, Padeció bajo el poder de Havelange. Fue crucificado, muerto y mal tratado. Suspendido de las canchas. Le cortaron las piernas. Pero él volvió y resucitó su hechizo. Estará dentro de nuestros corazones, por siempre y en la eternidad. Creo en el espíritu futbolero, la santa Iglesia Maradoniana, el gol a los ingleses, la zurda mágica, la eterna gambeta endiablada Y en un Diego eterno”.

Los 10 Mandamientos

La pelota no se mancha como dijo D10S en su homenaje.

Amar al fútbol sobre todas las cosas.

Declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol.

Defender la camiseta Argentina, respetando a la gente.

Difundir los milagros de Diego en todo el universo.

Honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados.

No proclamar a Diego en nombre de un único club.

Predicar los principios de la iglesia maradoniana.

Llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo.

No ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga (no vivir alejado de la realidad y no ser un inútil).

Solo un genio del fútbol como él podía inspirar una nueva doctrina. Alejandro Verón, uno de los fundadores afirma: «Tengo una religión racional, y esa es la Iglesia Católica, y tengo una religión en mi corazón, la pasión, y eso es Diego Maradona».

