Amaury Vergara recalcó que Chicharito y Alan Pulido pueden volver a las Chivas cuando quieran (VIDEO)

El dueño de las Chivas, Amaury Vergara, dejó en claro que tanto Alan Pulido como Javier Hernández tienen las puertas abiertas del club, que son bienvenidos, que pueden regresar cuando ellos quieran y que las condiciones del club sean las ideales.

El dirigente explicó que cada caso es distinto, pero espera que el Chicharito si desea venir a México lo haga para volver a vestir la camiseta de las Chivas.

“Él está invitado desde siempre, él nos expresó que no tenía el interés de venir y creo que se está siendo duro con él y es normal lo que vive como jugador y cuando él pueda estar disponible creemos que Chivas es el único lugar que debe estar en México”, dijo en entrevista con ESPN. Contento por el presente de Pulido Sobre Pulido señaló que fue el propio delantero quien decidió salir del club, pero a pesar de eso podría volver más adelante. “Me da gusto que un jugador que estuvo en Chivas le esté yendo bien, pero fue él quien pidió salir del club y por más que un jugador me guste si el jugador no quiere estar lo vamos a ayudar de salir y de no haberse querido ir no hubiera aceptado la oferta del Kansas, no están cerradas las puertas para él en un futuro”



