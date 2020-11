Piojo Herrera desea que Renato Ibarra regrese al América (VIDEO)

Hace unos días surgió un rumor en torno a que el Club América cambiaría a Renato Ibarra por Lorenzo Reyes, jugador del Atlas; sin embargo, tal versión fue desmentida por Miguel Herrera, DT de las Águilas.

Es más, en entrevista con ESPN, Miguel Herrera afirmó que él es uno de los principales interesados en que Renato Ibarra regrese al Club América. Recordemos que el susodicho abandonó Coapa luego de pasar unos días recluido tras agredir a Lucely Chalá, su esposa.

Incluso el DT del América calificó como ilógicos el hecho de cambiar a Renato Ibarra por Lorenzo Reyes, ya que de por ahora no están interesados en un futbolista de sus características.

“No hay nada real, no sé dónde sacaron eso, sinceramente en este momento no puedo estar pensando en eso me parecería una cosa ilógica decir que vamos a cambiar a Renato Ibarra por Lorenzo Reyes. Yo siempre soy de los que he dicho que yo quiero que regrese; eso será cuando diga la directiva”

Como era de esperarse, en redes sociales criticaron a Miguel Herrera por las declaraciones en torno a Miguel Herrera, toda vez que para muchos aficionados, incluidos americanistas, es una falta de congruencia pedir el regreso de Renato Ibarra tomando en cuenta cómo salió.

“Podrá ser el DT más ganador del América, pero demuestra que no conoce el significado de ética y valores, perdón, pero Ibarra NO debe volver”, apuntó una aficionada en Twitter.



“Yo prefiero que regrese Renato antes de que lo cambiemos por Lorenzo Reyes, yo soy de los que quiero que Renato regrese, la directiva decidirá”



Fuente: SDP