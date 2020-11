Duelo de poder a poder: Canelo Álvarez peleará con Callum Smith (VIDEO)

Parece que Saúl 'Canelo' Álvarez ya tiene todo listo para la que será su primera y única pelea en este 2020. Todo parece indicar que el rival será el estadounidense Callum Smith, a quien enfrentaría en los últimos días de diciembre.

De acuerdo a información de ESPN, el pugilista mexicano ya habría llegado a un acuerdo con el pugilista estadounidense para llevar a cabo el combate en el fin de semana del 18 al 20 de diciembre y se realizaría en el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys de la NFL.

El anuncio se llevaría a cabo en los próximos días y sería la primera pelea que Saúl 'Canelo' Álvarez llevará a cabo luego de que se desvinculara de Golden Boy Promotions y su millonario contrato con la plataforma de streaming DAZN.

Esta sería también la primera pelea en la que 'Canelo' funge como su propio promotor, teniendo trato con 'Matchroom', que tiene entre sus boxeadores a potenciales rivales para el tapatío como Billy Joe Saunders, Gennadiy Golovkin y John Ryder.

Desde hace varias semanas se especulaba con el nombre de Callum Smith como el próximo rival del 'Canelo' Álvarez, quien no pelea desde noviembre pasado cuando derrotó por nocaut al ruso Sergey Kovalev.

La pelea ante Smith por el campeonato absoluto supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y probablemente el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que está vacante.

Canelo and I trying to break something pic.twitter.com/jBPMIxRHNg