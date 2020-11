Tienes que alcanzar a Pelé: Gianluigi Buffon reta a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha roto cualquier cantidad de récords, por lo que lo normal ya no es que logre nuevas marcas, sino que le lancen próximo retos a batir, tal y como lo hizo Gianluigi Buffon, histórico portero italiano y su compañero en la Juventus de Turín.

Y es que con el gol que marcó son la Selección de Portugal ante Andorra, Cristiano Ronaldo empató a Ferenc Puskas como el tercer máximo goleador de la historia. Fue por esta razón que Buffon lo felicitó en redes sociales, aunque no dudó en lanzarle un nuevo reto.

"¡¡¡Grande CR7!!! Felicidades por este gran logro amigo, ¡746 goles son muchísimos! Alcanzaste a Puskas, ahora tienes que alcanzar a Pelé", escribió el legendario Buffon.

Cristiano, quien le marcó su famoso gol de chilena al propio Buffon, llegó a 746 goles en su carrera, con lo que empató a la leyenda húngara. Ahora, sólo le quedan dos por superar: Pelé, que marcó 767, y Josef Bican, que anotó 805 goles en partidos oficiales.

? Grande CR7issimo!!! Congrats for this great achievement my friend, 746 goals are an huuuge amount! You reached Puskas, now you have to get Pelé! ? @Cristiano pic.twitter.com/ga3oK34YpC