Chiva calificará a la liguilla, pero no promete el título: Oswaldo Sánchez

"Me parece que Chivas no es favorito en esta Liguilla. Van a dar pelea, contra Necaxa no tendrán problemas por avanzar y ojalá sean campeones", dijo para W Deportes.

Oswaldo Sánchez Aseguró que las Chivas no tendrá problema alguno para derrotar a los Rayos del Necaxa en el llamado repechaje.

Será el próximo sábado, en punto de las 19 horas, cuando el Rebaño Sagrado reciba en su casa a los Rayos del Necaxa, equipo que, de la mano de José Guadalupe Cruz, acumula cinco victorias de forma consecutiva.



Fuente: SDP