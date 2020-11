Mundial de Clubes se jugará en 2021 en Catar

Como ya es sabido, la pandemia del coronavirus Covid-19 obligó a cambiar los calendario e incluso los formatos de los diferentes torneos de clubes, incluyendo los que otorgan un boleto al Mundial de Clubes.

Se especulaba con que el torneo incluso podría no jugarse; no obstante, este martes se confirmó que sí se llevará a cabo en los primeros días de febrero.

"La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2020 se disputará del 1 al 11 de febrero (de 2021), en Catar", señaló la FIFA en el comunicado difundido en sus redes sociales.

El organismo rector del futbol internacional señaló que el torneo se jugará respetando los protocolos de partidos internacionales de la FIFA, además de las medidas que ponga el país anfitrión para salvaguardar la salud de todos los integrantes de los clubes participantes.

Update on FIFA Club World Cup 2020 and women’s youth tournaments following decisions by the Bureau of the Council



?➡️ https://t.co/vRwOuWPJx0 pic.twitter.com/PRbS9USqEK