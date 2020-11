Iremos a ganar a cancha de Rayados, aunque tengan nómina más alta que nosotros: Osvaldito (VIDEO)

A pesar de ser la segunda nómina más barata y de enfrentar a la más cara de la Liga MX, el 10 camotero Osvaldo Martínez, aseguró que los poblanos saldrán con mentalidad ganadora en el juego de repechaje ante Monterrey en donde señaló trabajan para dar la sorpresa y avanzar a la Liguilla del Guard1anes 2020.

En conferencia de prensa el mediocampista paraguayo del Club Puebla, Osvaldo Martínez, destacó que pese a que Monterrey saldrá como favorito por lo hecho durante la fase regular y por la diferencia de planteles, en el campo todo puede ocurrir y la escuadra enfranjada saldrá concentrada y con la intención de ganar desde el primer minuto para dar la sorpresa y avanzar a Liguilla.

"Va a ser un partido muy intenso en donde sabemos la calidad que tienen, nosotros trataremos de hacer un partido muy inteligente, ellos son los obligados a pasar en esta fase, son los favoritos, tenemos que aprovechar la presión que tienen de ganar para pegar primero y jugar con su desesperación", comentó.

A su vez puntualizó que al ser tetracampeón de la liga mexicana, buscará aportar su experiencia y su talento para generar ocasiones de peligro en el ataque pues mencionó que necesitarán ser contundentes para aspirar a vencer a Rayados.

"Soy un hombre experimentado en esto, estoy para aportar algo grande en el equipo, ellos confían en mí y yo en ellos, quiero generar fútbol de medio campo para arribar y apoyar en defensa, además de buscar el gol, estamos muy ilusionados en poder hacer un gran partido el domingo y así entrar en la fase de Liguilla", declaró.

Para finalizar indicó que el tema de las diferencias en las nóminas de los planteles no afectará dentro del campo, pues ya en la cancha no habrá favoritos al jugar once contra once.

"El tema económico no entra dentro de la cancha, ahí estamos parejos, once contra once, no tiene que ver el tema de que sean la nómina más alta y nosotros de las más bajas, nosotros tenemos que confiar en nuestras aptitudes", finalizó.

De acuerdo a datos del portal "Transfermrkt", Puebla es la segunda nómina más austera solo por encima de Querétaro, mientras que Rayados es la más cara de la competencia mexicana, superando inclusive a América y Tigres.