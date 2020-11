Puebla va por Monterrey para meterse a la Liguilla

A todo o nada se jugará el partido de repechaje entre La Franja y Rayados, donde los camoteros apostarán su boleto a la Liguilla al poder que mostraron como visitantes a lo largo del Guard1anes 2020. Los poblanos fueron el sexto mejor visitante del campeonato, por lo que con ello intentarán sorprender y eliminar al vigente campeón de Liga y Copa MX.

Una auténtica hazaña es la que tendrá que realizar el Club Puebla en el partido más importante de la temporada ante quien ostenta el título tanto liguero como copero como lo es Rayados de Monterrey; sin embargo, la fe poblana está puesta en que como visitantes se desenvolvieron bien a lo largo del torneo, razón por la que culminaron como el sexto mejor visitante con 12 puntos hechos de 27 disponibles. En este sentido, La Franja solamente se vio superado por León, Monterrey, Pachuca, Cruz Azul y Pumas.

El duelo supondrá una lucha de gigante contra pequeño en cuanto al tema económico, pues los regiomontanos ostentan la plantilla más cara del fútbol mexicano con un valor de mil 651 millones 200 mil pesos, mientras que la escuadra de la Angelópolis es la segunda más austera del campeonato con un valor de 436 millones 320 mil pesos, sólo por arriba de los Gallos blancos de Querétaro.

No obstante, dicho tema no será un factor determinante al menos para el experimentado tetracampeón de la liga mexicana y hoy centrocampista enfranjado, Osvaldo Martínez, quien destacó que dentro del campo todo se empareja y se deja atrás lo hecho en el torneo regular, así como la diferencia de nóminas. Al respecto acotó que saben de la calidad de jugadores que posee Monterrey; sin embargo, saldrán a jugar de tú a tú con sus armas desde los primeros minutos, pues si golpean primero pueden aspirar a dar la campanada y conseguir su pase a cuartos de final.

“El tema económico no entra dentro de la cancha, ahí estamos parejos, 11 contra 11, no tiene que ver el tema de que sean la nómina más alta y nosotros de las más bajas, la calidad de jugadores que pueden marcar la diferencia de rayados lo sabemos, pero nosotros tenemos que confiar en nuestras aptitudes, no esperar a que ellos golpeen y después despertar si no jugarles de igual a igual desde el principio”, comentó.