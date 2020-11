¡Hasta pronto Maradona! Así fueron sus últimos minutos de vida

Este miércoles 25 de noviembre del 2020, Diego Armando Maradona falleció, víctima de un paro cardiorrespiratorio a tan sólo 26 días después de haber cumplido 60 años y dos semanas más tarde de ser intervenido por un coagulo en el cerebro.

El hecho se dio cerca del mediodía (hora local), en el barrio de San Andrés, en la provincia de Tigre, en el norte de Buenos Aires. En medios argentinos, trascendió que poco antes de sufrir el colapso, El Pelusa se iba a administrar un servicio médico rutinario. Fue ahí cuando sobrevino la tragedia.

La primera persona que asistió a Maradona fue un vecino, quien se afirma forma parte del cuerpo médico del Delta Rugby Club. Posteriormente, arribaron elementos policiales además ambulancias para asistir la emergencia, pero no fue posible reanimar al 'D10S'.

MUERTE 100% POR CUASAS NATURALES

El fallecimiento de Diego Maradona "no posee más que características naturales" y en su cuerpo "no se advirtió ningún signo de criminalidad" o "violencia", informó este miércoles el Fiscal General del departamento de San Isidro (provincia de Buenos Aires), John Broyad.

"Lamentablemente con un tremendo dolor podemos confirmar el fallecimiento aproximadamente a las 12 horas del día de la fecha", dijo Broyad en rueda de prensa desde la entrada al barrio privado en el que falleció el astro del futbol.

"No se advirtió ningún signo de criminalidad. No se advirtió ningún signo de violencia. La autopsia se va a hacer a los fines de detallar la razón de la muerte. El fallecimiento no posee más que características naturales. No hay signos de violencia. La autopsia va a establecer la razón de la muerte", añadió.

Con información de: Milenio