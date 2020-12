Historia inédita de foto de la Mano de Dios, era de un poblano que le arrebataron la gloria

Don Luis Aguilar Ortiz es el poblano que tomó la histórica fotografía de la “Mano de Dios”, gol que realizó Diego Armando Maradona en el mundial de 1986 dentro del estadio Azteca. Un vil robo evitó que se le diera el crédito al nacido en Zacatlán por su obra; sin embargo, en el marco de la muerte del campeón mundial se dice orgulloso de su trabajo.

Fue en el mundial de 1986 disputado en México cuando el fotógrafo poblano Luis Aguilar Ortiz realizó la mítica foto de la “Mano de dios”. Corría el minuto seis del segundo tiempo entre Argentina e Inglaterra que batallaban por el pase a semifinales cuando Maradona con astucia anotó el primero para la Albiceleste tras rematar con su mano ante la salida del portero Peter Shilton.

El fotógrafo poblano, corresponsal en aquel entonces del Heraldo de México, con tan solo tres fotografías disponibles de su rollo, reveló en exclusiva con CAMBIO, que disparó sus tres oportunidades y en una de ellas consiguió la mítica foto de la trampa hecha por Maradona con la cual los pamperos se adelantaron en el duelo que a la postre Argentina ganó por dos goles a uno con otro tanto histórico, el famoso “Gol del siglo”.

Víctima de robo por un sujeto

De “confianza” del dueño

Toda vez que terminó el partido, Don Luis se dirigió hacia Toluca para cubrir otro juego mundialista; sin embargo, tras tener la certeza de haber sacado esa foto -que nadie más captó- pidió a su compañero del periódico, ubicado en la tribuna del estadio, llevarse el rollo para revelarlo y con ello entregar el trabajo en tiempo y forma.

Sin embargo, el sujeto -del cual no mencionó su nombre- llegó a la redacción del periódico y aseguró que él realizó la toma de la mano de Maradona. Ante esto Don Luis confesó que al llegar y ver que le faltaba un rollo reclamó y aclaró la situación con Gabriel Alarcón -dueño del periódico-; no obstante, tras ser un “Allegado” el que robó la foto decidió recalcar que la misma era material del periódico y que el daría el crédito a quien quisiera.



“Pregunté por mi rollo en donde estaba el gol, Don Gabriel me preguntó si era mío, le expliqué que se lo di a mi compañero para adelantar el revelado, me dijo que el compañero decía que era suyo, yo expliqué que era mi foto porque estaba mucho mejor colocado. Sin embargo, me cuestionó que de quién era el material, cuando dije que era mío, me dijo que no, que era del periódico y que él le daría la foto a quien mejor le convenga y es que el compañero era una persona de su total confianza”, comentó.



El fotoperiodista explicó que a pesar del respaldo de sus compañeros fotógrafos no se pudo hacer nada y como forma de “silenciarlo”, lo mandaron a Puebla, por lo que esa semana fue su última laborando en el Heraldo de México.

Puebla: La ciudad que compensó a Don Luis

El oriundo de Zacatlán destacó que después de su obligada llegada a Puebla -pues lo amenazaron con cerrarle las puertas de todos los periódicos-, su vida mejoró, pues además de estar cercano a su familia, el Gobierno del estado realizó un concurso de periodismo en donde con una foto de unos infantes ganó un premio de 10 millones de pesos por lo que su vida cambió radicalmente.

“Al año de haber llegado a Puebla, el gobierno del estado estaba haciendo unos concursos de periodismo a nivel nacional, participé, gané uno de los primeros lugares con una foto de unos niños y ahí Dios me recompensó todo lo que había vivido porque gané 10 millones de pesos con esa fotografía y de ahí gracias a dios he seguido trabajando”, declaró.

Orgulloso de su trabajo

Maradona: El mejor de todos

A 34 años de aquel mundial y después de que murió el que para muchos es el mejor jugador de todos los tiempos, el fotógrafo poblano se presumió orgulloso de su trabajo a lo largo del tiempo y dimensionó lo que fue el haber tomado esa foto gracias a la enorme carrera futbolística de “El Diego”.

En este sentido y para finalizar señaló que Diego Armando Maradona fue el mejor jugador hasta el día en que vivió y pese a que hoy existen nuevos talentos, nadie le podrá quitar la leyenda que forjó; sobre este tema acotó que el deceso del astro argentino le dolió pues gracias a que lo trató y se tomó una foto con él,se dio cuenta de su calidad tanto como persona como de futbolista.

“Para mí es lo máximo, ahora lo veo en noticias, en ese entonces no se tomó mucho en cuenta, pero ahora que ya pasaron años y que ya estoy grande me doy cuenta de lo que significó porque Armando hizo una gran carrera. Yo lo traté, alguna vez le pedí una foto, aceptó, me saludó de mano, me abrazó y tengo la dicha de tener la foto en mi casa, me siento orgulloso de mi trabajo que me ha dado muchas satisfacciones”, señaló.

Don Luis Aguilar Ortiz cuenta con una trayectoria de 40 años como fotógrafo, en donde participó en giras presidenciales con los mandatarios Miguel de la Madrid y José López Portillo, cubrió ferias, nota policiaca y corridas de toros; además cubrió el mundial de 1986 y trabajó para revistas de trascendencia nacional como: Activa, Tvynovelas y Teleguía.