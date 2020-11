Raúl Jiménez ya fue operado por sufrir fractura de cráneo

Después del brutal choque que desgraciadamente tuvo Raúl Jiménez con el defensor brasileño David Luiz este domingo entre Arsenal y el Wolverhampton, este día el delantero mexicano ya fue operado con éxito.

Fue por medio de un comunicado en la madrugada que los Wolves informaron que Raúl tuvo una cirugía, ya que sufrió una fractura de cráneo, y permanecerá en un hospital en Londres un par de días. También se sabe que el director técnico Nuno Espíritu Santo se encentra en el hospital apoyando al delantero mexicano.

Se espera que tras la recuperación de este operación, Raúl sea dado de alta el martes o miércoles y por ahora se desconoce el tiempo que estará alejado del fútbol.

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.



He has our love and support as he begins a period of recovery.



We're all with you, @Raul_Jimenez9.