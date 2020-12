La joya del Puebla que migra a Europa, ahora jugará con el Submarino Amarillo

La joya de la cantera del Club Puebla, Emiliano García, emigrará al fútbol europeo, toda vez que firmó un contrato de tres años con el Villarreal de España, por lo que será a partir de enero cuando se enfunde la casaca del "submarino amarillo".

El futbolista de sólo 17 años de edad y seleccionado nacional mexicano, concretará el “sueño europeo” en el futuro próximo, toda vez que llegó a un acuerdo con el Villarreal de la liga española para jugar con ellos a partir del mes de enero de 2021.

Fuentes consultadas por CAMBIO indicaron que el jugador formado en la escuela de fútbol “Soccer Academy” de la capital poblana viajará en próximos días a Castellón, España, para firmar un contrato de tres años, tiempo en el que planean terminar de formar al juvenil camotero para posteriormente convertirlo en futbolista del primer equipo del apodado “submarino amarillo”.

Tercer futbolista más joven que logró debutar en Liga MX

García llegó a la institución de la Angelópolis desde 2018, en donde realizó su proceso con el equipo sub 15; sin embargo, cinco juegos le fueron suficientes para que lo subieran a la escuadra sub 17. Desde entonces demostró su calidad en el ataque, logrando a la fecha un total de 14 goles, siendo los últimos con la categoría sub 20, en donde se erigió como el máximo artillero del equipo.

Su calidad lo llevó a debutar con el primer equipo el 22 de noviembre de 2019 en el duelo entre Puebla y Necaxa, en donde el estratega peruano Juan Reynoso lo debutó con tan solo 15 años y 11 meses, lo que lo transformó en el tercer jugador más joven en hacerlo, sólo por detrás de Víctor Mañon y Martín Galván.

Cabe destacar que Emiliano García Escudero ya formó parte en múltiples ocasiones de los combinados tricolores de las categorías sub 15, 16 y 17, por lo que su calidad además de llamar la atención a nivel de clubes lo catapultó a ser internacional.

Para culminar, hay que resaltar que otro poblano que está en la mira de Villarreal, es el capitán del conjunto sub 17, Santiago Montiel, quien condujo a Puebla a su primera semifinal y está a un paso de llegar a la final del Guard1anes 2020; empero, en su caso aún no se han reflejado avances para su fichaje.