El Club Puebla se despide de Vikonis, jugará para Mazatlán el próximo torneo

TV Azteca comenzó con el desmantelamiento del Club Puebla para reforzar al “hermano menor”, Mazatlán FC, pues la directiva blanquiazul anunció la salida del guardameta y figura del equipo Nicolás Vikonis, quien después de tres años de defender a La Franja pasa al conjunto sinaloense.

A través de redes sociales, el Puebla se despidió del portero uruguayo de 36 años, a quien agradeció por la entrega y profesionalismo que mostró desde su llegada para el Clausura 2018. Desde entonces, Vikonis defendió el arco poblano en 89 ocasiones, concediendo 105 anotaciones.

