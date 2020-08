Nueva normalidad durará otro año; se necesitan 80 millones de vacunas para inmunizar al 60% de los mexicanos

Para lograr eliminar el coronavirus SARS-CoV-2 se necesita que entre el 60 y 70 por ciento de la población tenga anticuerpos, tomando en cuenta que en México viven más de 126 millones de personas, se requieren 80 millones de vacunas.

Se prevé que durante la siguiente fase de la pandemia en México, nueve de cada diez personas está en posibilidad de contagiarse de COVID-19 y seguirá incrementado el número de casos de contagio mientras no exista inmunidad generalizada contra el virus, así lo señaló la doctora Rosa María Wong Chew, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mientras haya personas que no han estado en contacto con el virus, que no tienen anticuerpos y son susceptibles a enfermarse, puede haber incluso quienes se enfermen más de una vez. “Esta pandemia no ha terminado en México y no ha terminado en todo el mundo”, refirió la integrante de la Subdivisión de Investigación Clínica.

De acuerdo con la especialista, en todo el mundo estamos lejos de adquirir la conocida inmunidad de rebaño, esto es, que se reduzca la tasa de contagios gracias a que un considerable porcentaje de la población cuenta con anticuerpos o algún tipo de protección contra el virus.

Esto se logrará únicamente cuando el 60 o 70% de la población haya sido contagiada y cuente ya con anticuerpos.

Sin embargo, se han hecho estudios serológicos para medir la prevalencia de la enfermedad, para estimar qué parte de la población ha estado en contacto con el virus, y se ha determinado que hay únicamente un promedio de 10% de prevalencia. Es decir, que nueve de cada diez personas son aún susceptibles al contagio.

Esto a pesar de que 9 millones de personas han sido contagiadas de SARS-COV-2, y casi medio millón han fallecido a causa de éste virus.

Lo anterior quiere decir, según explicó la especialista en infectología pediátrica, que todas las personas que permanecieron en aislamiento al interior de sus domicilios tienen una alta probabilidad de contagiarse cuando regresen a espacios públicos en las próximas semanas, conforme se levanten las restricciones en el tránsito al semáforo naranja en la Ciudad de México.

