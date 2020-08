Internó a su esposa por Covid y ahora está de rehén en el hospital hasta que pague 250 mil pesos

Un hombre desesperado se manifestó este lunes en Palacio Nacional, pues asegura que no tiene dinero para sacar a su esposa de un hospital del Estado de México (Edomex), donde la ingresó tras presentar complicaciones por Covid-19, afirma que ella es “rehén” por lo que decidió pedir ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con Grupo Fórmula, se trata del señor Jesús Villavicencio, quien ahora solicita ayuda al gobernador mexiquense Alfredo del Mazo. En entrevista con Joaquín López-Dóriga, explicó que debe más de 1 millón de pesos al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). Pero además, también debe pagar alrededor de 250 mil pesos a un hospital privado de Metepec.

Y es que, de acuerdo con Villavicencio, su esposa es rehén de un nosocomio particular luego de que, tras casi tres meses, la dieron de alta en el hospital del Seguro Social de Edomex, donde la trataron por COVID-19. No obstante, días después de salir, tuvo más complicaciones porque “fue un alta precipitada”. Incluso María Isabel tiene la espalda llena de llagas después de estar acostada por semanas.

Desgraciadamente a los pobres nos tratan con la punta del pie. Porque yo me manifesté y le dije que quería apoyo económico del presidente Andrés Manuel López Obrador porque no tengo medios económica para sacar a mi esposa del hospital. […] Está de rehén: esa es la palabra. Hasta que no liquide la cuenta, me la podré yo traer”, aseguró Jesús.

