Policía que detuvo a autor de atentado contra Harfuch muere por covid

Mario Quintana Policía perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, llevaba 22 años de servicio y quien desde hace 7 semanas merecía por lo menos un reconocimiento o un ascenso.

Pero no fue así, ya que el policía de investigación Quintana no fue reconocido por la Secretaría; y se contagió de coronavirus, no se sabe a ciencia cierta si el mismo día de la captura de “El Vaca”.

Cabe recordar que él junto a su pareja policial detuvieron el pasado 26 de junio a quien resultó ser José Armando Briseño, alias “El Vaca”, quien fuera el presunto autor intelectual del atentado contra Omar García Harfuch, Jefe de la Policía capitalina.

Dieciséis días después del atentado, Mario Quintana fue internado el Hospital Primero de Octubre del ISSSTE, tristemente murió de covid luego de 25 días de lo sucedido.

Fuente: Excelsior