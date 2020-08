Esto no se compara con el caso Bejarano aquí no usan portafolios si no maletas: AMLO

Esta mañana durante la conferencia mañanera AMLO afirmó que el video que se difundió ayer en el que se observa a dos exfuncionarios del senado allegados PAN recibiendo fajos de billetes, además se presume que se relaciona con el caso Lozoya, no se ha difundido “mucho” si se compara al video de Rene Bejarano de hace 15 años, en el cual se le observa recibir 45 mil dólares por parte de Carlos Ahumada.

Ante esto, el mandatario aseguró que en el dicho video no son portafolios como en el video escándalo del expresidente de la Asamblea Legislativa, “aquí son maletas”.

“Se ha difundido el video, pero no mucho eh, porque los medios no le están dando la importancia que se tiene. No es el video de René Bejarano, ese se difundió a nivel nacional e internacional y este a penas en las redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema. “Estos no son portafolios, son maletas, maletas”, aseguró el Presidente

Fuente: El Universal