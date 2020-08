Estos son los cuatro panistas embarrados en el videoescándalo

Después de que se diera a conocer el video y se sostuviera la implicación de Gutiérrez Badillo, a través de Twitter el gobernador se deslindó de las acciones de su ex secretario particular, en donde explicó que no sabía nada de los actos que habría llevado a cabo durante el sexenio de EON, además de dar a conocer que ya no formaría parte de su equipo de trabajo.

Con relación al video que circula en redes sociales y donde aparece un colaborador mío, aclaro que nunca tuve conocimiento de los supuestos actos de esta persona. Como siempre, en apego a la ley, determiné su cese inmediato”, escribió.

La decisión de separarlo del cargo la tomó con el fin de que el ex funcionario señalado pueda esclarecer el asunto y se deslinde de las responsabilidades del video difundido ante la autoridad competente. “Nunca he cometido acto indebido alguno, por lo que reitero mi disposición para colaborar con las autoridades antes de cualquier otro hecho”, asegurò el gobernador queretano.

El otro implicado que se puede observar en la grabación es Rafael Caraveo, quien fue identificado como ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República y colaborador de Jorge Luis Lavalle Maury, exlegislador por parte del PAN, partido del cual fue expulsado en 2018, junto a Ernesto Cordero Arroyo.

“Es absolutamente falso que haya recibido algo a cambio de mi voto y trabajo para lograr la aprobación de la iniciativa panista que se transformó en la reforma energética” escribió a finales de Julio Lavalle por medio de su cuenta de Twitter.

Ante esto, la defensa de Lozoya negó rotundamente que algún integrante de su familia haya participado en la publicación del video: “El señor Juan Jesús Lozoya no tiene cuenta alguna en la plataforma de YouTube”, señaló el despacho Ontiveros Consulting, acerca del video.

“Por lo que la difusión del video se ejecutó mediante la comisión de un delito”, agrego la defensa de Lozoya, asimismo adelantó que Jesús Lozoya presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR)

Con Información de: Infobae