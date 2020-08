Lozoya le está mintiendo a la Fiscalía para salvar su pellejo: Barbosa

El Gobernador Miguel Barbosa Huerta consideró que el ex director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin le está mintiendo a la Fiscalía General de la República (FGR) con sus declaraciones para salvarse ir a la cárcel, además de que si es necesario acudirá a aclarar esta situación que le imputan.

En entrevista para el Financiero Radio con Salvador García Soto el mandatario estatal comentó que este asunto de las acusaciones de un supuesto soborno a favor de la Reforma Energética y una gestión para que metieran a su hermano a las Oficinas Centrales de Petróleos de México (PEMEX), no tiene ningún sentido y por ello reiteró que lo reta a presentar pruebas.

En este sentido consideró que esta únicamente mintiendo a la FGR para salvarse de ir a la cárcel por lavado de dinero, además de que utiliza su posición de Testigo Colaborador para acusar a gente sin razón, como el caso del titular del poder ejecutivo quien negó que haya tenido tratado o llamado al funcionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

"En un asunto de no tener sentido que presente una prueba, lo reto, es un asunto de tranquilidad personal pero si lo pienso demandar por daño moral él tiene una estrategia y está engañando a la FGE, falseando hechos para poder salir en libertad (...) a lo que me señala es falso y cualquiera del Senado lo puede decir cuál fue mi posición frente a la reforma energética, yo estoy tranquilo", dijo.

Finalmente Barbosa Huerta refirió que de ser necesario o de venir su nombre en la declaración judicial acudirá él a aclarar esta situación que se le imputa bajo los protocolos correspondientes, pues indicó que no le tiene temor a nada e iría a declarar para esclarecer que él no tiene nada que ver con el ex funcionario.

"Bajo los protocolos que corresponde a una persona claro que si y yo creo que si, ya es un procedimiento yo estoy listo yo voy a aclarar cualquier cosa que se me impute yo no tengo temor de nada", expresó.