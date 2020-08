¡Miserables! Hotel City Express liquida con 62 pesos a discapacitados

El hotel City Express Mérida despidió a discapacitados de salud mental por la miserable cantidad de 62 pesos.

Quien hace la denuncia es la actriz Conchi León, hermana del agraviado:

“Me molesta un chingo no sólo por su problema, me molesta porque lo exponen a salir en medio de la pandemia, no sólo una, tres veces; me molesta que gastó más de lo que recibió, me molesta la insensibilidad de no decirle cuánto le iban a dar y así no gastar ni exponerse a lo pendejo”.

La denuncia de la también dramaturga se ha hecho viral. La publicó hace cuatro horas y ya tiene casi 900 reacciones, además de 96 comentarios y casi 800 compartidas.

“Qué vergüenza aprovecharse y complicarle la vida a un trabajador y más a una persona con necesidades especiales”, le escribe en los comentarios Patricia Ortiz Sacramento.

“No es el dinero lo que reclamo, sino la falta de sensibilidad y que expongan a mi hermano”, expresa Conchi León en respuesta a un comentario.

A continuación, el texto íntegro de la denuncia que hace la actriz, ampliamente conocida por sus obras “Mestiza Power” y “Del manantial del corazón” y “Cachorro de león”:

Fíjense la insensibilidad e irresponsabilidad de algunas empresas. Como saben, mi hermano tiene retraso mental, del CREE lo mandan a empresas “amigables”. Lo despidieron antes de la pandemia, hace unos días le avisaron que pasara por su liquidación, fue el lunes pasado pero le dijeron que regresara el miércoles, regresó pero no estaba el que paga, le dijeron que regresara el viernes, regresó. Cada vuelta le costó $35.00. Dio tres vueltas para recibir una flamante liquidación de sesenta y dos pesos. El gastó ciento cinco para ir por el flamante cheque. Me molesta un chingo no sólo por su problema, me molesta porque lo exponen a salir en medio de la pandemia, no sólo una, tres veces, me molesta que gastó más de lo que recibió, me molesta la insensibilidad de no decirle cuánto le iban a dar y así no gastar ni exponerse a lo pendejo. No sé si el hotel City Express Mérida, sepa la forma tan insensible con la que tratan a las personas. #hotelcityexpressmerida de amigable no tienes nada!

