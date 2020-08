Mediante carta Videgaray se deslinda de las acusaciones de Lozoya

Esta tarde Luis Videgaray Caso, aseguró que las acusaciones de Lozoya, en su contra son “falsas, absurdas, inconsistentes y temerarias”.

“Ante la divulgación de un texto que, al parecer, es la denuncia que presentó en contra mía y de otras personas, expreso aquí mis comentarios”, dio mediante su cuenta de Twitter.

Mediante una carta, la cual está fechada en Cambridge, Massachusetts, Videgaray, afirmó que “las múltiples imputaciones que me hace Emilio Lozoya son falsas. Además, de absurdas, inconsistentes y temerarias“.

“Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para librar las consecuencias de sus propios actos. El único responsable de la grave situación legal que enfrentan él, su madre, su hermana y su esposa, se llama Emilio Lozoya”, Afirmó.

Además señaló que “no le sorprende que intente ahora culpar a otros para salvarse, ya que es una actitud que corresponde con su personalidad”.

“Tampoco sorprende que intente culparme precisamente a mí de sus actos indebidos: desde aquellos años es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal, resultado de su mal manejo financiero de Pemex, de lo que él pretendía hacer con la Reforma Energética, y de su conducta como servidor público”, agregó.

“Como es del conocimiento público, he decido estar lejos de cualquier proceso político y de decisión de política pública, y por ello hasta ahora me he reservado mis opiniones en torno a este y a todos los temas de coyuntura nacional, sin embargo, no voy a permitir que por una venganza política se me difame, y por ello habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes”, finalizó.



— Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) August 20, 2020

Con Informaciòn de: Sin Embargo