AMLO se siente muy macho por no usar cubrebocas: Xóchitl Gálvez

La senadora del PAN Xóchitl Gálvez se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asegurando que es un macho por la forma en que se refiere a las mujeres y por no ponerse cubrebocas.

La legisladora durante un Foro Financiero celebrado este jueves acusó que el presidente carece de sensibilidad y acusó que por los motivos arriba enunciados se puede decir que cae en esquemas de machismo.

Gálvez acotó que por ende existe una falta de sensibilidad de parte de las autoridades del Gobierno de México frente a problemas como la violencia de género.

Aunado a ello Gálvez recordó que ha habido recortes al presupuesto de programas que buscan favorecer a las mujeres, como el acceso a la justicia, por lo que se debe de seguir buscando el apoyo para las víctimas de violencia.

No es la primera vez que AMLO es acusado de machista por no usar el cubrebocas. El pasado 22 de julio el comunicador Ciro Gómez Leyva declaró que el presidente podría no hacer uso del aditamento “por un simbolismo machista”.

Según el periodista, AMLO puede pensar algo similar a “a mi la pandemia me hace lo que el viento a Juárez” y por motivos como ese podrá prescindir del cubrebocas.

Con información de SDP