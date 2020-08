Leona Vicario también dio dinero y no la grabaron: Gutiérrez Müller

Esta tarde, Beatriz Gutiérrez Müller aseguró que muchas figuras históricas, como por ejemplo Leona Vicario, dieron dinero a las causas democráticas, esto es una clara referencia a los videos dados a conocer recientemente en los que se ve a David León Romero entregando efectivo a Pío López Obrador.

Gutiérrez Müller, acudió este viernes a la inauguración del Paseo de las Heroínas, un conjunto de esculturas colocadas sobre el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, con el fin de honrar a Leona Vicario y a otras mujeres protagonistas de la historia del país.

“A la par de los hombres, las mujeres que nos precedieron lucharon todos los días en todos los momentos que se requirió para darnos la patria que tenemos el día de hoy. Esa abuela, esa bisabuela”, señaló la historiadora, “seguramente dio a alguien de comer, seguramente (…) curaba enfermos en la Cruz Roja o, mientras los hombres estaban en el frente de batalla ellas cuidaban a los hijos”, para luego agregar:

“Todas estas mujeres (…) han dado mucho, incluyendo dinero, aportaciones económicas. Antes no se les podía filmar, pero hay millones de personas que, a lo largo de estos 200 años y en la última de las transformaciones democráticas de México, hemos apoyado felizmente a la causa. "Es un ejemplo de mujer que lo arriesgó todo para enviar mensajes para confrontar ideas con personajes antiindependentistas y que también dio dinero, y no la grabaron. Me gustaría ver el video de cuando Leona Vicario daba dinero para que todos pudieran comer en los campamentos durante la Independencia”



Con Información de: SDP Noticias